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Kumluca'dan deprem bölgesine yardım tırı gönderildi

Antalya'nın Kumluca Belediyesince başlatılan kampanya kapsamında toplanan 20 ton sebze ve meyve, Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

26.01.2020 21:42 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:44
'nın Belediyesince başlatılan kampanya kapsamında toplanan 20 ton sebze ve meyve, 'daki depremzedelere gönderildi.
Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı çağrıya vatandaşlar kayıtsız kalmadı.
Belediye bünyesinde oluşturulan afet koordinasyon kurulunda toplanan 20 ton sebze ve meyve tıra yüklenerek, dualarla deprem bölgesine gönderildi.
Köleoğlu, ilçede herkesin elini taşın altına koyarak, gerekli hassasiyeti gösterdiğini söyledi.
Çiftçilerin, hal esnafının ve yardımsever insanların ürünlerini kendilerine ulaştırdıklarını aktaran Köleoğlu, "İlk tırı yola çıkartıyoruz, bunun devamı gelecek. Bölgeye yardıma giden kişilerin çorbasında bizim de katkımız olsun istiyoruz." dedi.
Kumluca'dan deprem bölgesine yardım tırı gönderildi

Kumluca, Antalya, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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