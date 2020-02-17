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Kumluca'dan İdlib'e yardım gönderildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, İdlib'teki ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardımlar Suriye'ye gönderildi.

17.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:56Kumluca'dan İdlib'e yardım gönderildi
'nın ilçesinde, 'teki ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardımlar 'ye gönderildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Kumluca Şubesi, Kumluca Hayrat Vakfı ve Kumluca Fırka-i Naciye Derneği önderliğinde "İdlib'e iyilik olsun" kampanyası düzenlendi. Yaklaşık 10 gün süren yardım kampanyası, cuma günleri camilerden vatandaşlara duyuruldu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada toplanan kuru bakliyat, elbise ve battaniyeden oluşan yardımların yüklendiği ilk tır, düzenlenen törende okunan duanın ardından İdlib'e uğurlandı.

Antalya, Kumluca, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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