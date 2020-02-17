Haberler » Güncel » Kumluca'dan İdlib'e yardım götüren tır yola çıktı - Haber

Kumluca'dan İdlib'e yardım götüren tır yola çıktı

"İdlib'e İyilik Olsun" kampanyası kapsamında kuru bakliyat, elbise ve battaniyeden oluşan bir tır eşya yola çıktı.

17.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:53Kumluca'dan İdlib'e yardım götüren tır yola çıktı
" 'e İyilik Olsun" kampanyası kapsamında kuru bakliyat, elbise ve battaniyeden oluşan bir tır eşya yola çıktı.

Diyanet Vakfı Şubesi, Kumluca Hayrat Vakfı ve Kumluca Fırka – İ Naciye Derneği önderliğinde "İdlib'e İyilik Olsun" kampanyası adı altında kuru bakliyat, elbise ve battaniyeden oluşan bir tır eşya yola çıktı

Yardım Tır'ının yola çıkmasından önce Kumluca Müftüsü Hacı kahraman tarafınddan dua yapıldı. Kumluca'dan yola çıkan Tır'ın yarın İdlib'te olması bekleniyor. - ANTALYA

Türkiye, Kumluca, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
17.02.2020 19:04:03