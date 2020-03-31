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Kumluca'dan sebzeler, hallere tertemiz ulaştırılıyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altında yetiştirilen sebzeler, hijyen kurallarına dikkat edilerek, toptancı hallerine gönderiliyor.

31.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:39
Kumluca'dan sebzeler, hallere tertemiz ulaştırılıyor
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altında yetiştirilen sebzeler, hijyen kurallarına dikkat edilerek, toptancı hallerine gönderiliyor. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Özveriyle çalışan çiftçilerimizi, onlara destek veren tarım paydaşlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu zor dönemde hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar" dedi.

Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden olan Kumluca'da, üretime ara verilmeden devam ediliyor. Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınırken, Kumlucalı üreticiler, seralardan toplanan domates ve biber gibi ürünlerin tüketiciyle buluşturulması için yoğun çalışıyor. Örtü altında yetiştirilen sebzeler, çiftçiler tarafından seralardan toplandıktan sonra toptancı hallerine hijyen kurallarına dikkat edilerek, gönderiliyor. El değmeden, hijyenik koşullarda paketlenen ürünler, ihracat ve iç piyasa için sevk ediliyor.

Paketleme tesisini ziyaret eden KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Sıkıntılı günlerden geçtiğimiz günlerde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu arada bir grubu daha alkışlamak istiyorum. Gerçekten evlerde kaldığımız bugünlerde rafların boş kalmamasını sağlayan, gıda üretiminde büyük özveriyle çalışan çiftçilerimizi onlara destek veren tarım paydaşlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu zor dönemde, zor şartlarda hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

'GÜVENEREK TÜKETMELERİNİ ÖNERİYORUM'

Son dönemde koronavirüs salgını nedeniyle hijyen koşullarının daha fazla ön plana çıktığını vurgulayan Günay, "Tarım ve ticaret bakanlıklarının bizlere gönderdiği direktifler doğrultusunda özellikle paketleme tesislerinde üreticiden gelen ürünleri el değmemiş şekilde yarımşar, 1'er kiloluk paketlerle yine el değmeden tüketiciye ulaşacak şekilde hijyenik bir şekilde paketleyerek yurdun çeşitli yerlerine sevk ediyoruz. Tüketicilerimize; gönül rahatlığıyla vücut direncinin yükseltilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından çok önemli olan bizim ürettiğimiz sebzelerimizi, C vitamini deposu ürünlerimizi güvenerek tüketmelerini öneriyorum" dedi.


- Antalya
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Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Kumluca, Ekonomi
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