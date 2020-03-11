Kumluca hastanesine ek bina yapılacak
Kumluca AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, Kumluca Devlet Hastanesine 50 yataklı ek bina +112 ASHİ ikmal inşaatı yapımının, 10 Nisan'da yapılmak üzere ilana çıktığının müjdesini verdi.
11.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:36
Kumluca AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, Kumluca Devlet Hastanesine 50 yataklı ek bina +112 ASHİ ikmal inşaatı yapımının, 10 Nisan'da yapılmak üzere ilana çıktığının müjdesini verdi.
Erol Uysal yaptığı açıklamada, Kumluca Devlet Hastanesine 50 yataklı ek bina +112 ASHİ ikmal inşaatının 10 Nisan'da ihaleye çıkacağını belirtti. Uysal, bina içerisinde yataklı servisler, acil servis, ameliyathane, yoğun bakımlar, yeni doğan yoğun bakım, endoskopi ünitesi, doğum odaları, transfüzyon merkezi, radyoloji üniteleri, sterilizasyon ünitesi, idari birimler ve konferans salonunun bulunacağını aktardı.
Uysal, ayrıca hastane bahçesinde 150 araçlık katlı otopark yer aldığını da sözlerine ekledi. Hastanede bulunan acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ve doğumhane gibi bölümler yeni binaya taşınarak daha ferah ve geniş bir ortamda hizmet verilecek. Mevcutta 10 bin 000 metrekare olan hastanenin kapalı alanı, 30 bin 000 metrekare olacak. - ANTALYA
Erol Uysal yaptığı açıklamada, Kumluca Devlet Hastanesine 50 yataklı ek bina +112 ASHİ ikmal inşaatının 10 Nisan'da ihaleye çıkacağını belirtti. Uysal, bina içerisinde yataklı servisler, acil servis, ameliyathane, yoğun bakımlar, yeni doğan yoğun bakım, endoskopi ünitesi, doğum odaları, transfüzyon merkezi, radyoloji üniteleri, sterilizasyon ünitesi, idari birimler ve konferans salonunun bulunacağını aktardı.
Uysal, ayrıca hastane bahçesinde 150 araçlık katlı otopark yer aldığını da sözlerine ekledi. Hastanede bulunan acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ve doğumhane gibi bölümler yeni binaya taşınarak daha ferah ve geniş bir ortamda hizmet verilecek. Mevcutta 10 bin 000 metrekare olan hastanenin kapalı alanı, 30 bin 000 metrekare olacak. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Erol Uysal, Kumluca, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti