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Kumluca MYO özel misafirlerini ağırladı

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi programı öğrencileri, Kumluca Kasapçayırı Ortaokulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler için farkındalık etkinliği düzenledi.

11.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:26Kumluca MYO özel misafirlerini ağırladı
Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi programı öğrencileri, Kumluca Kasapçayırı Ortaokulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler için farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik programı kapsamında engelli öğrencileri Kumluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde ağırlayan İşletme Yönetimi programı öğrencileri, özel misafirleri için eğlence dolu bir program düzenledi. Öğrenciler, düzenlenen toplu doğum günü kutlaması, renkli boyalarla yapılan el baskıları gibi çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendiler.

İşletme Yönetimi Bölüm Başkanı Öğr. Görevlisi Özer Coşman, "Birbirini seven insanlar için engeller tatlı bir tebessümden ibarettir sözünden hareketle, öğrencilerimin istek ve gayretleriyle bu tebessümü daha da büyüttüğümüzü düşünüyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Kumluca, Güncel

Kaynak: İHA

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