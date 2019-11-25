Haberler » Güncel » Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 'Dijital Medya' konuşuldu - Haber

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Dijital Medya" konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Dijital Medya Kişilerarası İlişkilerin Neresinde?

25.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:04Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Dijital Medya Kişilerarası İlişkilerin Neresinde?" konferansı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Hediye Aydoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı. Aydoğan konuşmasında, kişiler arası ilişkiler, sosyal medya kullanımının gerekçeleri, dünyada ve Türkiye'de sosyal medya kullanıcısı profili, sosyal medya davranışları, kişiler arası iletişimde sosyal medya kullanımı, sağlık sektöründe kişiler arası iletişim ve dijital medya konularına değindi.

Konferans sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel tarafından konuşmacı Hediye Aydoğan'a katkılarından ötürü teşekkür belgesi verildi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Kumluca, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:19 Maltepe'de minikler trafikte
16:18 Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan Buse Terim, Antalyalılarla buluştu
16:14 Öldürürken bile cinsel istismarda bulunmuş
16:14 Psikolog Kınalı: "Diziler kadına şiddeti normalleştiriyor"
16:13 Başkan Arı, Nevşehirli kadınlarla birlikte şiddete dur dedi
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 16:20:21