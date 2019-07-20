Haberler» Güncel» Haber

Kumluca sahilinde yaralı caretta caretta bulundu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde balık avlamak için sahile giden vatandaş tarafından yaralı caretta caretta bulundu.

20.07.2019 17:44 Kumluca sahilinde yaralı caretta caretta bulundu
Antalya'nın Kumluca ilçesinde balık avlamak için sahile giden vatandaş tarafından yaralı caretta caretta bulundu. Yaralı kaplumbağa, tedaviye götürülmek için araca konulmak üzereyken telef oldu. Başından ağır yaralanan kaplumbağaya bir teknenin çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca Kum Mahallesi Obalar mevkiine balık avlamak için giden Serdar Sarı adlı vatandaş yaralı bir caretta kaplumbağası ile karşılaştı. Serdar Sarı, Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy'u aradı. Ulusoy, yaralı kaplumbağayı muayene etti. Ulusoy kaplumbağanın yarasının büyük olduğunu görünce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliğini aradı. Şeflikte bulunan ekipler de Kumluca sahiline gelerek kaplumbağanın yarasını kontrol etti. Ekipler, yaralı kaplumbağayı Muğla Datça'daki Dalyan Doğa Koruma Merkezi'ne gönderme kararı aldı. Ancak kaplumbağa ekiplerin yola çıkma hazırlığı sırasında telef oldu. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kaplumbağanın bulunduğu yere gelerek tutanak tuttu. Başından ağır yaralanan kaplumbağaya sürat teknesi pervanesinin çarpmış olabileceği ya da kişi veya kişilerce kesici aletle yaralanmış olabileceği bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Kumluca, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:18   ÜSKÜDAR'DA TEKNE YANGINI
18:17   Doğa nefes arıyor
18:17   ÜSKÜDAR'DA TEKNE YANGINI: TEKNEDEKİLER SON ANDA DENİZE ATLADI (2)
18:16   "Dalsın Kızlar Projesi" ile su altına indiler
18:15   "Terör sorununun çözülmesi için hükümete desteğimiz tamdır"
18:15   Faciadan kıl payı dönüldü
18:15   Seyyar satıcının Türk bayrağı hassasiyeti