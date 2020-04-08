Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kumluca zeytinyağı fabrikasının kapasitesi arttırılıyor

Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı, 4 yıl önce kurulan zeytinyağı fabrikasında yoğunluk yaşanınca kapasite arttırma çalışmalarına başladı.

08.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:05
Kumluca zeytinyağı fabrikasının kapasitesi arttırılıyor
Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı, 4 yıl önce kurulan zeytinyağı fabrikasında yoğunluk yaşanınca kapasite arttırma çalışmalarına başladı.

Kumluca Ziraat Odası, 4 yıl önce Kumluca Finike , Demre ve Kemer bölgesine hizmet verecek zeytinyağı fabrikasını kurdu ve zeytin üreticiliği her yıl katlanarak artmaya başladı. 17 bin dekar alanda üretilen zeytinlerin yağa dönüştürülebilmesi için 2 yıl önce kapasite arttıran Kumluca Ziraat Odası, geçen yıl yine yoğunluk yaşayınca bu defa mevcut makinelere yenisi ekledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Odamıza ait zeytinyağı fabrikamızda kapasite arttırma çalışmalarımız başladı. Çalışmalarımız tamamlandığında günlük zeytinyağı sıkma kapasitemiz ikiye katlanacak. Hedefimiz, fabrikamıza gelen üreticilerimizin sıra beklemeden zeytinlerini yağa dönüştürmesidir" dedi.

Geçen yıl bölgede 17 bin dekar alanda üretilen yaklaşık 4 bin ton zeytinden 600 ton zeytinyağı elde edilmişti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kumluca, Finike, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Kumluca zeytinyağı fabrikasının kapasitesi arttırılıyor - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Ekonomi
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Ekonomi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Ekonomi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:10: Elektrik dağıtım bağlantı anlaşmalarını online yapma imkanı - Ekonomi 14:10: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Ekonomi 14:06: Mersin Ticaret Borsası - Ekonomi 13:58: Amasya'da mart ayında günlük 67 ton çiğ süt toplandı - Ekonomi 13:49: OPEC+ Grubu'nun petrol üretim kısıntısı planı hazır - Ekonomi 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:19: Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek - Ekonomi 12:17: Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi - Ekonomi 12:12: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı - Ekonomi 11:26: Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi