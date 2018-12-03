Kumluca Ziraat Odasında Yeni Dönem

Kumluca
Ziraat Odasında, Süleyman Kayhan
'ın istifasının ardından yönetim kurulunda yapılan seçimle Hidayet Tevfik Gökçe
başkanlığa getirildi.
Kayhan'ın istifasının ardından oda yönetim kurulu olağanüstü toplandı.
Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan seçimle Hidayet Tevfik Gökçe başkanlığa seçildi.
Eski başkan Süleyman Kayhan'a, 8 yıl süreyle yürüttüğü oda başkanlığı görevi dolayısıyla plaket takdim eden Gökçe, "Ben de başkanımın yönetim kadrosunda yer alıyordum. Başkanımla güzel hizmetler yaptığımıza inanıyorum. Bugüne kadar yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. Hizmetlerimizin kat kat artarak devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Gökçe,Kayhan,Kumluca
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:47