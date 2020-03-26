Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kumlucada 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları giderildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklanan vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi dağıtıldı.

26.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:28
Kumlucada 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları giderildi
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklanan vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi dağıtıldı.

Kumluca 'da kurulan Sosyal Vefa Grupları ve emniyet birimleri tarafından sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve başka ihtiyaçlarını içeren paketler dağıtıldı. Tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sosyal mesafe korunarak, koruyucu maske ve eldiven kullanmak kaydıyla gıda ve acil ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kumluca, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kumlucada 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları giderildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı Haberler
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı
’Biz de yardıma hazırız’ diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı Haberler
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haberler
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
İspanya’da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm Haberler
İspanya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza Haberler
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Haberler
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 72’ye yükseldi Haberler
Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 72'ye yükseldi
Salgın sebebiyle üniversitelerde bu dönem yüz yüze eğitim yapılmayacak Haberler
Salgın sebebiyle üniversitelerde bu dönem yüz yüze eğitim yapılmayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

14:08: Güney Kore'de Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 45'i iyileşti - Haber 14:08: Mersin'de 150 kilogram kaçak süt ürünleri ele geçirildi - Haber 14:06: Beşiktaş Belediyesi esnaf ve seyyar satıcılardan işgaliye bedeli almayacak - Haber 14:06: Datça'da iş yerleri denetlendi - Haber 14:06: Taksim Meydanı kuşlara kaldı - Haber 13:57: Bir polis memuru Manisa Otogarı'nda yaşlı adama bağırdı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber 13:09: Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti - Magazin 12:59: 150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı - Haber 12:58: "Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler