Haberler » Güncel » Kumlucalı miniklerden Mehmetçik'e vitamin desteği - Haber

Kumlucalı miniklerden Mehmetçik'e vitamin desteği

Antalya'nın Kumluca ilçesinde anaokulu öğrencileri, topladıkları portakalları Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere gönderdi.

03.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:48Kumlucalı miniklerden Mehmetçik'e vitamin desteği
'nın ilçesinde anaokulu öğrencileri, topladıkları portakalları Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere gönderdi.

Kumluca'da Anaokulu öğrencileri kendi bahçelerinden topladıkları portakalları, okul yönetimi ve öğretmenlerinin destekleriyle Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere Şanlıurfa Valiliği açık kapı birimine gönderdi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlhami Kotan, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinde görevli polis memurları ve ilçe jandarma karakol komutanlığında görevli astsubaylar katılarak desteklerini sundu.

Okul Müdürü Fatih Çelik, öğrencilerin vatanseverlik duygularını pekiştirmek istediklerini söyledi. Çelik, "Toplumun en küçük kesiminin dahil ordusunun yanında olduğunu vurgulamak amacıyla bu etkinliğe gerçekleştirdik. Bu gibi konularda okulumuz bünyesinde etkinliklerimiz artarak devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Kumluca, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30 Şehit Uzman Çavuş, törenle memleketi Hatay'a uğurlandı - Haber
11:30 BAHÇELİEVLER'DEKİ CİNAYET DAVASINDA SANIĞA 16 YIL 8 AY HAPİS - Haber
11:30 HDP'li belediyenin yardımı kestiği engelli sporcular, Türkiye 3'üncüsü oldu - Haber
11:30 Mardin'de "3. Aralıksız Kültür, Sanat, Edebiyat Günleri" - Haber
11:30 Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ın enkazı bulundu - Haber
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haber
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haber
11:14 Son dakika: PISA 2018 sonuçları açıklandı! Fen ve matematik puanlarını en çok artıran ülke Türkiye - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
10:54 Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı: Ofsaytı neden bileyim ki - Haberler
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haberler
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
3.12.2019 11:41:15