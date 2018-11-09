Kumlucalı Sporcuların, Güreşteki Başarısı

Antalya
'da, Atatürk
'ü anma minikler güreş müsabakalarında Kumlucalı güreşçiler 4 madalya kazandı.
Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, Döşemealtı
ilçesinde il genelinden 170 sporcunun katılımıyla düzenlenen müsabakalarda mücadele etti.
Güreş antrenörü Özgür Altıntaş
gözetiminde çalışan sporcular, müsabakalarda farklı kilo ve kategorilerde 4 madalya kazandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca
, sporcuların başarısından mutluluk duyduklarını ifade etti.
Kumluca ve yöresinde özellikle ata sporu yağlı güreşe vatandaşlar tarafından yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:
"Güreşin altyapısını oluşturacak çocuklarımıza müdürlüğümüz bünyesinde eğitim veriyoruz. Sporcularımız katıldıkları müsabakalarda derecelerle dönüyor. Son olarak Döşemealtı'nda yapılan müsabakalarda 30 kiloda da Abdil Karakaya
birinci, 44 kiloda Salih Can
Topçu ikinci, 47 kiloda Ramazan Ertaş üçüncü ve yine 47 kiloda Velihan Ars ikinci oldu. Müsabakalara katılan sporcularımız adına baktığımızda büyük bir başarı."
Hedeflerinin gelecekte daha büyük şampiyonalarda derece yapacak güreşçiler yetiştirmek olduğunu bildiren Kova, destek veren Kaymakam Hakkı Uzun
, Belediye Başkanı Yusuf Göven ve güreş antrenörü Altıntaş'a teşekkür etti.
Kumluca,Mustafa Kemal Atatürk,Antalya