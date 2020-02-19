Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?

Kumpanya kelimesini sıkça duymaya başlayan vatandaşlar kumpanya ne demek, kumpanya demek ve kumpanya nedir gibi kavramları araştırıldı. İşte kumpanyanın anlamı!
KUMPANYA NE DEMEK?
Kumpanya :
(kumpa'nya), İtalyanca compagnia
1. isim, ticaret Genellikle yabancı sınai, ticari ortaklık:
"Geminin batırılması emrini ben vermiş ve sigorta kumpanyasından ihtiyacım olan parayı sessizce koparıvermiştim." - Sait Faik Abasıyanık
2. isim Tiyatro topluluğu:
"O küçük kasabada, arada bir uğrayan tiyatro kumpanyaları da olmasa biz neyle avunurduk?" - Necati Cumalı
3. isim, mecaz Aynı görüşü paylaşan, aynı eylemi yapan kimseler topluluğu:
Hırsız kumpanyası.