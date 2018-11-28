Kumpas Soruşturmaları Savcısına 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:08



28 Kasım 2018 Çarşamba 18:08

Kamuoyunda "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davaları" olarak bilinen Amirallere Suikast ve Balyoz soruşturmalarında görev yapan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan'ın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, kamuoyunda "FETÖ'nün kumpas davaları" olarak bilinen Amirallere Suikast ve Balyoz soruşturmalarında görev yapan eski Yargıtay üyesi Pehlivan hakim karşısına çıktı.Sanık Pehlivan, duruşmaya tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Süleyman Pehlivan'ın avukatı ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Heyete Başkanlık eden Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ, yargılamanın geldiği aşama nedeniyle bu durumun duruşmanın icrasına engel teşkil etmediğini belirterek, yargılamaya devam etti.Ankesörlü telefonla da aranmışDosyaya gelen bilgi ve belgeleri okuyan Başkan Dağ, sanığın diğer FETÖ sanıkları ve örgütün sivil imamlarıyla baz çakışması kayıtları ile sanığın ankesörlü telefonla ardışık ve periyodik arandığı yönündeki tespiti okudu.Pehlivan, baz çakışmalarını ve ankesörlü telefonla aranma tespitlerini kabul etmedi.Esas hakkındaki mütalaadanDuruşmada daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklandı.Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelerin anlatıldığı mütalaada, örgüt üyeleri arasındaki ByLock yazışmalarında örgüt faaliyetleri kapsamında sanığın da isminin geçtiği belirtildi.Sanığın ankesörlü telefonla ardışık arandığı aktarılan mütalaada, sanığın mesleğe girişten itibaren örgüt içinde yer aldığı, örgüt toplantılarına katıldığı, örgüt talimatları doğrultusunda Yargıtaya üye seçildiği, himmet verdiği, ByLock kullandığı, Yargıtay üyesi seçildikten sonra da sohbet toplantılarına katıldığı, örgütsel faaliyetlere devam ettiği anlatıldı."FETÖ'nün kumpas soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalarda etkin rol alan sanığın, FETÖ'nün deşifre olmasını engellemek, örgüt mensupları hakkındaki soruşturmaların sonuçsuz kalmasını sağlamak için faaliyet yürüttüğü de ifade edildi.Mütalaada sanığın, Balyoz soruşturması, Yarbay Ali Tatar'ın intiharına neden olan eylem ve işlemleri, usulsüz dinleme, kumpas eylemlerine yönelik faaliyetlerinin ilgili HSK kararlarından anlaşıldığı da kaydedildi.İstenen cezalarTüm bu deliller ışığında Süleyman Pehlivan'ın, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "silahlı terör örgütü üyesi" olma suçunu işlediği sonucuna varıldığı kaydedildi.Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun, bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğu ifade edilen mütalaada, sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30'uncu maddesinin uygulanamayacağı belirtildi.Esas hakkındaki mütalaada, sanığın "örgüt üyesi olma" suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Sanığın Yargıtayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eşdeğer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.Mütalaaya karşı söz verilen sanık Pehlivan, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep ederek, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini istedi.Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığa ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar verdi. Duruşma, 21 Şubat 2019'a bırakıldı.Yarbay Ali Tatar'ın intiharıyla gündeme gelmiştiSüleyman Pehlivan, İstanbul'da özel yetkili savcı olarak görev yaptığı 2009 yılında "Amirallere Suikast Soruşturması"nı yürüttüğü sırada, Yarbay Ali Tatar hakkında inceleme başlatmasıyla gündeme gelmişti.Yarbay Tatar, savcıya ifade vermesinin ardından mahkemece tutuklanmış, üst mahkemeye başvurması üzerine 9 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bu gelişme üzerine savcı Pehlivan'ın itirazıyla hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan Tatar, cezaevine gitmeden intihar etmişti. Pehlivan, 2011 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmişti.