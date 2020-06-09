Kumpircilerin bulunduğu sokakta çöken yol havadan görüntülendi
Beşiktaş Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çöken yol havadan görüntülendi.
09.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:36
Dün gece saat 23.30 sularında Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Köprüsü Sokak Kumpirci dükkanlarının olduğu yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yolda göçük meydana gelmişti. Kumpir almaya çalışan 1 kadı ise hafif yaralanmıştı. Göçüğün olduğu yol bugün havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin çalışmasının devam ettiği görülüyor. Ayrıca, yan tarafta bir inşaat alanın olduğu ve kazı yapıldığı görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA