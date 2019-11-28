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Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

Limancılık sektöründe faaliyet gösteren Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

28.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:20Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
Limancılık sektöründe faaliyet gösteren Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu çeyrekte, Kumpot'un 71 bin 137 dolu TEU ile Marmara Bölgesi'nin en fazla ithalat yük elleçleyen liman olduğu belirtilirken, üçüncü çeyreğin toplam iş hacmi 342 bin 729 TEU'ya ulaştı.

'nin en büyük üç konteyner limanı arasında yer alan Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, üçüncü çeyrekte Marmara Bölgesi'nin en fazla ithalat yük elleçleyen limanı olduğu bildirilirken, liman ilk 9 ayda 161 bin 30 TEU ihracat dolu konteyner elleçledi, transit iş hacmi de 399 bin 917 TEU oldu.

Yapılan açıklamada; 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Kumport Limanı'na toplamda 666 konteyner gemisi, Ro-Ro ve genel yük gemisi yanaştı. Temmuz ayında yapılan, 50 milyon dolarlık yatırımın önemli halkasını oluşturan saha ve rıhtım vincinin devreye girmesi ile birlikte operasyonel anlamda ciddi faydalar görülmeye başlandığı kaydedildi. 2 adet yeni 24 sıra rıhtım vinci ve 8 adet e-RTG ile operasyonel verimliliğini artıran liman, yeni vinçlerin operasyona katılmasıyla gemi performanslarında artış yakaladı. - İSTANBUL

Marmara Bölgesi, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

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