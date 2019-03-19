Kumport Limancılık Sektörünün İlk Ar-Ge Merkezini Kurdu

Kumport, 4.5 milyon TL yatırım ile ilk Ar-Ge merkezini kurdu. İstanbul Ambarlı'da yer alan Ar-Ge merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş olup, Türkiye´nin limancılık sektöründeki ilk Ar-Ge merkezi olma özelliğine sahiptir. Ar-Ge merkezini faaliyete geçiren Kumport, bu yatırımla Türk limancılık sektörünün "liman 4.0"a dönüşümüne de katkı sağlamaya hazırlanıyor.

İlk etapta 4.5 milyon liralık yatırım

Kumport, sadece limancılık sektöründe değil, hayata geçirmeyi planladığı projelerle farklı sektörlerde iş birliklerinin önünü açmayı hedefliyor. Bin 479 metrekare ofis alanı ve 380 metrekare test bölümü dahil olmak üzere toplamda bin 859 metrekarelik bir alana yayılan, dijital dönüşüm süreci, proses iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü merkez, 40 kişiye istihdam sağlıyor.

Kumport CEO'su Özgür Soy; yenilikçi bakış açısı ve yatırımlarıyla sektöre ilham veren şirketin, yine bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye´nin limancılık sektöründe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıtarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezini açmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti. Kumport Ar-Ge Merkezi'nin gerçekleştireceği projeler ve çalışmaların birden fazla amaca hizmet edeceğini söyleyen Özgür Soy, "Müşterilerimize inovatif çözümler sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu çerçevede Mayıs 2018 tarihinden itibaren yoğun bir şekilde çalışmalara başladık. 5 farklı proje üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İlk etapta yürüttüğümüz bu projelere 4.5 milyon lira ayırdık. Ayrıca, Kumport Ar-Ge Merkezi'nin üniversiteler ile öncü ve yenilikçi çalışmalarda bulunmasını planlıyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmalarla gerek ülke ekonomisine gerekse yan sanayinin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler