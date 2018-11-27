Kumru'da Çocukların "Sinema Otobüsü" Keyfi

27 Kasım 2018 Salı 11:10



27 Kasım 2018 Salı 11:10

EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun Kumru ilçesinde sinema bulunmaması nedeniyle oluşturulan "sinema otobüsü" ile çocuklar film izleme şansı buluyor.Kumru Belediyesince 40 mahalleli ilçede sinema olmadığı için uzun yıllar yolcu taşıyan bir otobüsün, sinema ortamını oluşturacak şekilde düzenlenmesi için karar alındı. Belediye tarafından otobüsün koltuk ve perdeleri yenilenirken, ekran ve ses sistemi de yerleştirilerek dış cephesine çeşitli filmlerin afişleri giydirildi."Sinema otobüsü" adı verilen araç, okullara giderek, büyük çoğunluğu hiç sinemaya gitmemiş çocukların güzel bir anı yaşaması için kullanılmaya başlandı.AK Parti Kumru İlçe Kadın Kolları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği proje kapsamında, çocuklara sinemada patlamış mısır da ikram edilerek, sinema ortamı oluşturuldu.Otobüs, Erikçeli İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerle buluştu. Okul bahçesinde park eden sinema otobüsü alkışlarla karşılayan öğrenciler, kadınlar tarafından hazırlanan ikramlar eşliğinde animasyon film izledi.Kumru Belediye Başkanı Günan Murat Hatipoğlu da okula gelerek çocukların heyecanını paylaştı. Başkan Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sinema olmadığı için vatandaşların bu kültürden uzak olduğunu söyledi.Çocukların sinemayla tanışmasını istediklerini dile getiren Hatipoğlu, mahalleleri gezen sinema otobüsünün onları mutlu ettiğini anlattı. Hatipoğlu, "İnsanların genel kaygı ve düşünceleri aslında geleceğine ilişkin. Biz dertlenirken geleceğimize ilişkin dertleniyoruz. Bizim asıl geleceğimiz çocuklarımız. Onlara ilişkin dertlenmek, düşünmek, daha fazla gayret göstermemiz gereken bir alan. O noktada biz de Kumru ilçesi olarak küçük bir adım attık. Hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah örnek olur. Güzel bir çalışma olduğuna inanıyoruz." diye konuştu."Ciddi bir maliyeti olmadı"Hatipoğlu, projede çok ciddi masrafları olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu otobüsümüz verimli kullanım ömrünü tamamlamıştı. Dolayısıyla ulaşımdan çok neye hizmet edebilir noktasında düşündük, sonra aklımıza bu fikir geldi. İçerideki koltuk yapısını, ses sistemlerini, sinema oluşabilmesi için ekran yapısı gibi unsurları uygun bir hale getirdik. İlçe belediyemize çok ciddi bir maliyeti olmadı. Belediyemizin imkanlarıyla bu işleri çözdük ve gerçekten sinema ortamı oluşturacak bir yapıyı elde ettik."Bazı mahallelerin ilçeye uzak mesafede olduğuna işaret eden Hatipoğlu, "Sabit bir sinemamız olsa, bizim 17 kilometre, 30 kilometre uzaklıkta köylerimiz var, o çocukları belki her zaman ilçe merkezine taşımak mümkün olmayacaktı. Ama biz rahatlıkla o mahallelerimize, köylerimize ulaşıp oradaki çocuklarımıza sinema sunumu yapabiliyoruz. Onlar da çok hoşnut kalıyorlar. Bu 4 ay önce oluşturduğumuz bir proje ve gösterimlere devam ediyoruz. Çocuklarımızın bu mutluluğunu görünce de 'Allah'a şükürler olsun, güzel bir iş yapmışız' diyoruz." ifadelerini kullandı."Sinema öğrencilerimizin ayağına geldi"AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aynur Demir de projeye katkı verdiklerini, çocukların sinema ortamını yaşabilmeleri için meyve suyu, kek ve patlamış mısır ikramı yaptıklarını aktardı.Okul müdürü Murat Saygı ise sinemaya hiç gitmemiş öğrencilerinin olduğunun altını çizerek, "Sinema öğrencilerimizin ayağına geldi. Özellikle okulumuzun bahçesine geldi ve sanırım birkaç gün daha burada kalacak. Bu etkinlikten istifade etmeyen öğrencimiz de kalmayacak. Bu imkanı sundukları için teşekkür ediyoruz." dedi.Öğrencilerden Hatice Sinem Aşur daha önce hiç sinemaya gitmediğini belirterek, "Ayağımıza kadar sinemayı getirdiler. Mutluyum." dedi.Samet Oranlı ise ilk defa sinemada film izleyeceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.