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Kumru yuvası için kış boyu sobayı yakmadı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 5 ay önce soba borusunun üzerine yuva yapan kumru nedeniyle kış boyu soba yakmayan Cebrail Uluer, "Havalar ısındı, sobayı söktük fakat sobanın borusunu hala olduğu yerden çıkartmadık" dedi.

17.04.2020 08:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:45
Kumru yuvası için kış boyu sobayı yakmadı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 5 ay önce soba borusunun üzerine yuva yapan kumru nedeniyle kış boyu soba yakmayan Cebrail Uluer, "Havalar ısındı, sobayı söktük fakat sobanın borusunu hala olduğu yerden çıkartmadık" dedi.

Kozan'da, bir apartman dairesinde oturan müzisyen Cebrail Uluer'in soba borusuna 24 Kasım 2019 tarihinde bir kumru yuva yaptı. Sert geçen kışa rağmen kumrunun yuvasını bozmayan Uluer, havaların ısınmasının ardından sobayı söktüklerini ancak boruyu çıkarmadıklarını kaydetti.Kumrunun yumurtasına zarar vermemek için düzenini bozmadığını kaydeden Uluer, "Soba borusunun üzerinde kumru yuvasını gördüğümde yumurtasının olduğunu ve kuluçkaya yattığını fark ettim. Yağmurlu ve soğuk havalara rağmen sobamızı yakmadık. Havalar ısındı, sobayı söktük ama hala kıyamadığımız için boruyu olduğu yerden çıkartmadık" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Cebrail, Kozan, Güncel
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