Kumrunun imdadına Dicle EDAŞ personeli yetişti

Diyarbakır
'da elektrik direğinde ayağına ip takılan kumru (Yusufcuk kuşu) Dicle
Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı. Bağlar
ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 512. Sokak'ta elektrik direğine konan kumrunun ayağına direkte takılı kalan ip dolandı. Kurtulmak için çabalayan kumruyu gören vatandaşlar, Dicle EDAŞ ekiplerine haber
verdi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, elektrik akımını durdurup kumrunun ayağındaki ipi kesti.
Kanatları zarar görmeyen Kumru, doğal yaşam alanına bırakıldı.