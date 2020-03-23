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Kumrunun trafik lambasına yaptığı yuvaya konulan şemsiye yenilendi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir trafik lambasına 2018 yılında yuva yapan ve buradan ayrılmayan kumrunun yuvasını korumak için yeni şemsiye yerleştirildi.

23.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:02
Kumrunun trafik lambasına yaptığı yuvaya konulan şemsiye yenilendi
İzmir 'in Ödemiş ilçesindeki bir trafik lambasına 2018 yılında yuva yapan ve buradan ayrılmayan kumrunun yuvasını korumak için yeni şemsiye yerleştirildi.
İlçenin en işlek yeri olan Atatürk Caddesi üzerindeki bir trafik lambasına yuva yapan kumruyu olumsuz hava şartlarından koruması için daha önce yerleştirilen şemsiyenin eskimesi üzerine, bölge esnafı yeni bir şemsiye aldı.
Yeni şemsiye, Ödemiş Belediyesi ekibinin yardımıyla kumru yuvasının üzerine monte edildi.
Veteriner hekim Hakan Erdoğan, halk arasında "medyatik kumru" olarak bilinen hayvanı güneşten ve yağmurdan koruması için daha önce konulan şemsiyenin yenilenip, monte edildiğini belirterek toplumda böyle duyarlı davranışların artmasını diledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Atatürk Caddesi, Şemsi Tebrizi, Ödemiş, İzmir, Güncel

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