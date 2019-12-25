Kumsal şehitleri anıldı

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güder, Kumsal katliamında eşi ve çocukları öldürülen merhum Tbp. Bnb. Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, muharip dernekler, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile askeri erkân katıldı.

Şehitler Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Kumsal baskınında katledilen Emekli Tabip Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Murat, Hakan ve Kutsi'nin de aralarında bulunduğu Kumsal Şehitleri anısına düzenlenen tören, konuşmaların ardından Barbarlık Müzesinin gezilmesi ile sona erdi.

KANLI NOEL

Rumlar ve Yunanlıların 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Kumsal bölgesine düzenlediği baskında, o dönem Türk alayının tabibi Elazığlı Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ile çocukları Kutsi, Murat ve Hakan banyo küveti içinde hunharca katledilmiş, olay tarihe Kanlı Noel olarak geçmişti. Olayların yaşandığı ev bugün Barbarlık Müzesi olarak kullanılıyor.