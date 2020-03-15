Kumyumcukent AVM'de korona virüs önlemi
Kumyumcukent AVM'de korona virüs önlemi Korona virüsü önlemleri devam ediyor Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüs karşı alınan önlemler kapsamında, yeni evlenecek çiftlerin uğrak noktası olan Kuyumcukent AVM dezenfekte edildi.
15.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:34
Kumyumcukent AVM'de korona virüs önlemiKorona virüsü önlemleri devam ediyor
İSTANBUL - Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüs karşı alınan önlemler kapsamında, yeni evlenecek çiftlerin uğrak noktası olan Kuyumcukent AVM dezenfekte edildi. Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüs önlemleri devam ediyor. Turistlerin ve yeni evlenecek çiftlerin altın ve mücevher alışverişi yaptığı uğrak noktalardan bir tanesi olan Kuyumcukent AVM, yönetimin aldığı kararla dezenfekte edildi. AVM ekipler tarafından didik didik edilerek dezenfekte edildi."Ülkemiz bir an önce umarım bu beladan kurtulur"Hijyen kurallarına uyduklarını söyleyen Kuyumcukent AVM esnafından olan Hakkı Gençoğlu, " Bu gün kuyumcukent yönetimi hijyen bakımından ilaçlanma yaptılar. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelip alışverişlerini yapabilirler herhangi bir risk teşkil etmemektedir. Bizde çalışanlar olarak bütün hijyen kurallarına uyuyoruz yani herhangi bir problem yok. Ülkemiz bir an önce umarım bu beladan kurtulur herkes de huzura kavuşur. Devlet yönetimimize sağlık bakanımıza çok teşekkür ederiz her gün çok güzel bir şekilde bilgilendirme yapılıyor. Zaten dediğim gibi misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelip alışverişlerini yapabilirler" diye konuştu."İnşallah Allah'ın izniyle hiçbir şey olmadan atlatacağız"Kuyumcukent AVM esnafı olan Mert Altınbaşak , "Önümüzdeki bulunan durumu baz aldığımızda bunu bir çok yerin yapması gerekiyor şu an kuyumcu kent yönetimi alabileceği en güzel önlemlerden birini aldı komple dezenfekte ve temizlik önlemi alıyor. İnşallah Allah'ın izniyle hiçbir şey olmadan atlatacağız diyelim. Müşterimiz açısından bir sıkıntı yok" dedi.
İSTANBUL - Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüs karşı alınan önlemler kapsamında, yeni evlenecek çiftlerin uğrak noktası olan Kuyumcukent AVM dezenfekte edildi. Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüs önlemleri devam ediyor. Turistlerin ve yeni evlenecek çiftlerin altın ve mücevher alışverişi yaptığı uğrak noktalardan bir tanesi olan Kuyumcukent AVM, yönetimin aldığı kararla dezenfekte edildi. AVM ekipler tarafından didik didik edilerek dezenfekte edildi."Ülkemiz bir an önce umarım bu beladan kurtulur"Hijyen kurallarına uyduklarını söyleyen Kuyumcukent AVM esnafından olan Hakkı Gençoğlu, " Bu gün kuyumcukent yönetimi hijyen bakımından ilaçlanma yaptılar. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelip alışverişlerini yapabilirler herhangi bir risk teşkil etmemektedir. Bizde çalışanlar olarak bütün hijyen kurallarına uyuyoruz yani herhangi bir problem yok. Ülkemiz bir an önce umarım bu beladan kurtulur herkes de huzura kavuşur. Devlet yönetimimize sağlık bakanımıza çok teşekkür ederiz her gün çok güzel bir şekilde bilgilendirme yapılıyor. Zaten dediğim gibi misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelip alışverişlerini yapabilirler" diye konuştu."İnşallah Allah'ın izniyle hiçbir şey olmadan atlatacağız"Kuyumcukent AVM esnafı olan Mert Altınbaşak , "Önümüzdeki bulunan durumu baz aldığımızda bunu bir çok yerin yapması gerekiyor şu an kuyumcu kent yönetimi alabileceği en güzel önlemlerden birini aldı komple dezenfekte ve temizlik önlemi alıyor. İnşallah Allah'ın izniyle hiçbir şey olmadan atlatacağız diyelim. Müşterimiz açısından bir sıkıntı yok" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kumyumcukent AVM'de korona virüs önlemi
Etiketler : Altınbaşak, Genel
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