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Kundakladıkları 3 otomobilden birini hedef saptırmak için yakmışlar

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 3 aracın kundaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

11.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:00Kundakladıkları 3 otomobilden birini hedef saptırmak için yakmışlar

ANTALYA'nın ilçesinde, 3 aracın kundaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde, yaktıkları iki aracın sahipleriyle husumetli olduklarını, üçüncüyü ise hedef saptırmak için kundakladıklarını söyledi.

Gazi Mahallesi'nde Hasan Kaya'ya ait 07 UG 267 plakalı, İstiklal Mahallesi'nde Rasim Ergin'e ait 07 HLL 80 plakalı ve Cumhuriyet Mahallesi'nde Hatice Yılmaz'a ait 07 UZ 281 plakalı otomobiller, 8 Aralık gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Araçların alev aldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verdi. İhbar üzerine adreslere sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale edip söndürdü.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçları yaktığı iddiasıyla M.O. ve kardeşi M.O. ile olayın azmettiricisi oldukları iddiasıyla H.İ.T. ve R.T.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde Rasim Ergin ve Hasan Kaya'nın araçlarını aralarında daha önceden husumet olduğu gerekçesiyle, Hatice Yılmaz'ın aracını ise hedef saptırmak amacıyla yaktıklarını söyledi.

4 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden M.O. ve kardeşi M.O. tutuklanırken, H.İ.T. ve R.T. ise serbest bırakıldı.



Hatice Yılmaz, Rasim Ergin, Hasan Kaya, Gazipaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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