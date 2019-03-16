Kundaklanan minibüste başlayan yangın metruk binaya sıçradı

Kaynak: İHA

Kundaklanan minibüste başlayan yangın metruk binaya sıçradıÇocuklar içerisine girdikleri minibüsü kibritle ateşe verdiAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, çocuklar içine girdikleri park halindeki minibüsü ateşe verdi. Kundaklanan minibüs metal yığınına dönerken, yangının sıçradığı metruk binada maddi hasar oluştu. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1705 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alatepe Mahallesi ile Efeler ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan Feyzullah Akbay, trafikten çekmek için müracaatta bulunduğu 09 M 0423 plakalı minibüsünü 1705 Sokakta bulunan ve ara sıra yaşlı bir kadının gelip kaldığı metruk binanın yanına park etti. Öğleden sonra olay yerine gelerek minibüsün kapısını açıp içeri giren 3 çocuk, bir süre karıştırdıkları aracı kibritle ateşe verdikten sonra bisikletlerine binip bölgeden uzaklaştı.Alevlerin her yerini sardığı minibüs, bir anda alev topuna döndü. Çevre sakinlerinin korku dolu bakışları arasında alev alev yanan minibüste başlayan yangın, yan tarafındaki metruk binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçtaki yangına köpükle müdahale etti. Minibüs ve metruk binada devam eden yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu çevreye sirayet etmeden söndürüldü.Kundaklanan minibüs metal yığınına dönerken, yangının sıçradığı metruk binada maddi hasar oluştu. Oyun oynarken aracın kundaklandığını gören mahallenin çocukları, yangını çıkartan çocukların minibüsü ateşe verdikten sonra hızla kaçtıklarını iddia etti. Yangın anında, metruk binayı kullanan yaşlı kadının içeride olmaması olası can kaybını önledi.