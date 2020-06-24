Kundaklandığı iddia edilen otomobil kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kundaklandığı iddia edilen park halindeki otomobil, tamamen yandı.

24.06.2020 03:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 05:21
İzmir'in Bayraklı ilçesinde kundaklandığı iddia edilen park halindeki otomobil, tamamen yandı.
İddiaya göre, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde bir süredir park halinde bulunan 35 HA 0812 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, otomobilin kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklandığı ileri sürüldü.
Polis, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma devam ediyor. Kundaklandığı iddia edilen otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Diyarbakır’da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı Haber
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Kuyumcu, 300 milyon TL’lik vurgun yapıp ortadan kayboldu Haber
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Konya’daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var Haber
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat Haber
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Türkiye’de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Metin Feyzioğlu’nun Anıtkabir’den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB’de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Haberler››Güncel››Kundaklandığı iddia edilen otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:55: Malezya'da okullar 3 ay sonra yeniden açıldı - Haber 04:31: Adana'da hava destekli narkotik uygulaması - Haber 04:19: İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı - Haber 04:13: ABD Başkanı Trump'tan Beyaz Saray önündeki göstericilere "şımarık" yakıştırması Açıklaması - Haber 04:01: ABD'nin Kentucky eyaletindeki ön seçimleri Joe Biden kazandı - Haber 23:57: Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti - Haber 23:14: Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi - Haber 23:09: Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu - Haberler 11:48: Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa - Haber