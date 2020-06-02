Kundaklandığı iddia edilen servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Konak ilçesinde molotofkokteyli atıldığı öne sürülen servis minibüsü tamamen yandı.

02.06.2020 06:24 | Son Güncelleme: 02.06.2020 06:29
İzmir'in Konak ilçesinde molotofkokteyli atıldığı öne sürülen servis minibüsü tamamen yandı.
İddiaya göre, Boğaziçi Mahallesi 2244 Sokak'ta park halindeki 35 S 00896 plakalı Mustafa N'ye ait servis minibüsüne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı.
Yanan aracı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından minibüsteki yangını söndürdü.
Yangında, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kundaklandığı iddia edilen servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Konak, İzmir, Güncel, Haber

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