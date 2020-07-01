Küner'de vaka sayısı 70 oldu

Küner'de vaka sayısı 70 olduİZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine başlanan filyasyon çalışmalarında, tespit edilen pozitif vaka sayısı 70 oldu.

01.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:41
Küner'de vaka sayısı 70 oldu
İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine başlanan filyasyon çalışmalarında, tespit edilen pozitif vaka sayısı 70 oldu. Menderes'in kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu, 2 bin 600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışması yapılmasına karar verdi. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, binaya gelemeyecek durumda olan yaşlı ya da engelliler için de gezici test ekipleri görevlendirildi. Koruyucu ekipmanını giyen 25 kişilik filyasyon ekibi, tüm mahallede PCR testleri yaptı. Yapılan çalışmada, toplamda 70 pozitif vaka tespit edildi.
Öte yandan mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekiplerinin, nöbetinin sürdüğü görüldü. Araçlardaki kişilerin ateşini ölçen ekipler, ateşi düşük çıkanların mahalleye girmesine izin verdi. Küner Mahallesi sakinlerinin giriş çıkışlarına izin verilirken, yabancıların mahalleye girişine izin verilmedi. Ayrıca, mahalledeki kıraathaneler ve berberlerin de hala kapalı olduğu bildirildi. Küner’de vaka sayısı 70 oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Menderes, Güncel, Haber
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