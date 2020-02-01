Kung Fu Panda 3 filmi konusu nedir? Kung Fu Panda 3 oyuncuları ve Kung Fu Panda 3 özeti!

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KUNG FU PANDA 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mükemmel bir Kung-fu ustası olabilmek için yolculuğuna devam eden Po, ustası Shifu'nun emekliye ayrılmasıyla hocalık yapmaya başlar, ancak bu sandığından çok daha zordur. Bu esnada gerçek babası Li ile karşılaşır. Li ile keyifli zaman geçirirken kötü kalpli Kai, bütün kung-fu ustalarını yenerek onların güçlerini çalmaya başlar. Po'nun tek çaresi, sadece pandaların yaşadığı bir dağ köyüne giderek buradaki eğlenceyi seven ve sakar pandalara kung-fu öğretmek olacaktır.

KUNG FU PANDA 3 OYUNCULARI VE KADROSU

Kung Fu Panda 3, Amerikan-Çin ortak yapımı 3D animasyon filmidir. 26 Mayıs 2011 tarihinde vizyona giren Kung Fu Panda 2 filminin devamıdır. Film 29 Ocak 2016 tarihinde vizyona girmiştir.

Film'de Usta Ugvey'i bu kez Ali Poyrazoğlu seslendirmiştir.

Kung Fu Panda 3 Yönetmen: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh

Kung Fu Panda 3 Tür: Animasyon, Macera, Aksiyon

Kung Fu Panda 3 Yapım Yılı: 2016 (95 dk)

Kung Fu Panda 3 Vizyon Tarihi: 11 Mart 2016 Cuma

Kung Fu Panda 3 Senaryo: Jonathan Aibel, Glenn Berger

Kung Fu Panda 3 Yapım Ülkesi: Çin, ABD

Kung Fu Panda 3 gösterime giriş tarihi: 18 Mart 2016 (Türkiye)

Kung Fu Panda 3 bilet gişesi: 521,2 milyon USD

Kung Fu Panda 3 bütçe: 145 milyon USD

Kung Fu Panda 3 Seslendirme Kadrosu

Jack Black ... Po (Okan Yalabık)

Bryan Cranston ... Li (Tarkan Koç)

Dustin Hoffman ... Şifu (Köksal Engür)

Angelina Jolie ... Kaplan (Deniz Uğur)

J.K. Simmons ... Kai (Erdem Çalışkan)

Jackie Chan ... Maymun (Murat Aydın)

Seth Rogen ... Mantis (Kadir Çermik)

Lucy Liu ... Engerek (Deniz Çakır)

David Cross ... Turna (Altan Erkekli)

Kate Hudson ... Mei Mei (Özlem Özbay)

James Hong ... Mr. Ping (Sait Seçkin)

Randall Duk Kim ... Oogway (Ali Poyrazoğlu)

Steele Gagnon ... Bao (Çağan Balkan)

Liam Knight ... Lei Lei (Yasemin Çiçek)

Wayne Knight ... Big Fun/ Hom-Lee (Tuğbey İstanbulluoğlu)

Barbara Dirickson ... Panda Nine (Bedia Öztep)

Al Roker ... Sum ( Fatih Er)

Willie Geist ... Dim (Fatih Özkul)

Fred Tatasciore ... Usta Ayı (Berk Avcı)

Pax Jolie-Pitt ... Yoo (Msutafa Oral)

Mike Mitchell ... Saraydaki Erkek Kaz (Ali Çorapçı)

Kelly Cooney ... Saraydaki Kadın Kaz (Burcu Temel)

Stephen Kearin ... Usta Tavuk (Levent Bakıcı)

Mick Wingert ... Çiftçi Kaz (Mustafa Oral)

Mick Wingert ... Çiftçi Tavşan (Fatih Özkul)

Ming Tsai ... Ming (Muhammed Aladağ)

April Hong ... Mrs. Chow (Suzan Acun)

Knox Jolie-Pitt ... Ku Ku (Seda Özten)

Zahara Jolie-Pitt ... Meng Meng (Caner Solmaz)

Shiloh Jolie-Pitt ... Shuai Shuai (Burçin Artut)

Jean-Claude Van Damme ... Usta Timsah (Fatih Er)

Joseph Izzo ... Çörek Yiyen Domuz (Aycan Özel)

Samuel Black ... Köydeki Tavşan (Canan Sanan)

Lena Golia ... Mutlu Tavşan (Özlem Altınok)

Gus Culligan ... Köydeki Mutlu Çocuk (Özgür Vural)