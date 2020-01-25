Kung Fu Panda filmi konusu nedir? Kung Fu Panda oyuncuları ve Kung Fu Panda özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kung Fu Panda filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kung Fu Panda filmini izleyecek olanların merak ettiği Kung Fu Panda konusu nedir, Kung Fu Panda oyuncuları kimler ve Kung Fu Panda özeti gibi konuları inceliyoruz.

KUNG FU PANDA FİLMİ HAKKINDA

Kung Fu Panda 2, 2008 yapımı Kung Fu Panda filminin devamı niteliğinde olup 2011 yılında gösterime giren ve 3D bilgisayar animasyonu kullanılan Amerikan yapımı filmdir. Aksiyon, komedi-drama, dövüş sanatları gibi konuları barındırmaktadır. Jennifer Yuh Nelson tarafından yönetilen film, DreamWorks Animation tarafından üretilmiş ve Paramount Pictures tarafından ise dağıtılmıştır

KUNG FU PANDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kızgın beşli durdurulamaz gizli bir silah ile Çin'i ve kung fu'yu yok etmeye çalışan kötü bir adamla savaşıyor. İlk filmdeki kahramanımız Po yine başrolde karşımıza çıkıyor. Kızgın beşli bu silahı durdurmak üzere Çin'e doğru yolculuğa çıkarlar. Fakat kahramanımız Po kung fu'yu durduracak bu silahı nasıl durdurabilir ki? Tabi ki de bunu geçmişinde aramalıdır ve esrarengiz güçlerini ancak bu şekilde ortaya çıkaracaktır.

Kung Fu Panda Orijinal Adı: Kung Fu Panda

Kung Fu Panda Yönetmen : Jennifer Yuh Nelson

Kung Fu Panda Yapım Yılı: 2011

Kung Fu Panda Türü: Animasyon, Aksiyon, Macera

Kung Fu Panda Gösterime Giriş Tarihi: 10 Haziran 2011 (Türkiye)

Kung Fu Panda Yönetmen: Jennifer Yuh Nelson

Kung Fu Panda Bilet Gişesi: 665,7 milyon USD

Kung Fu Panda Kung Fu Panda Yapımcı: Melissa Cobb

Bütçe: 150 milyon USD (2011)

KUNG FU PANDA FİLMİNİ SESLENDİRENLER KİMLER?

KUNG FU PANDA INGİLİZCE SESLENDİRME

Michelle Yeoh - Falcı

• Danny McBride - Kurt Patron

• Gary Oldman - Lord Shen

• Dustin Hoffman - Şifu

• Angelina Jolie - Usta Kaplan

• David Cross - Usta Turna

• Seth Rogen - Usta Mantis

• Jackie Chan - Usta Maymun

• Lucy Liu - Usta Engerek

• James Hong - Bay Ping

• Dennis Haysbert - Usta Fırtına Öküz

• Jean-Claude Van Damme - Usta Timsah

• Victor Garber - Usta Gürleyer Gergedan

KUNG FU PANDA TÜRKİYE SESLENDİRME

• Okan Yalabık - Po

• Bedia Ener Öztep - Falcı

• Fatih Özacun - Kurt PatronSinemaseverlerin beğenisini toplayan Kung Fu Panda filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kung Fu Panda konusu, Kung Fu Panda özeti ve Kung Fu Panda oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kung Fu Panda filminin detayları…

• Aydoğan Temel - Lord Shen

• Köksal Engür - Şifu

• Deniz Uğur - Usta Kaplan

• Altan Erkekli - Usta Turna

• Kadir Çermik - Usta Mantis

• Murat Aydın - Usta Maymun

• Deniz Çakır - Usta Engerek

• Ahmet Eres - Bay Ping

• Galip Erdal - Usta Fırtına Ökuz

• Melih Ceylan - Usta Timsah

• Ege Aydan - Usta Gürleyen Gergedan