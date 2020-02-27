Kung Fury 2 Filmi

Miami
, gelmiş geçmiş en iyi polis olan Kung Fury
'nin gözetimi altında güven ve huzur içindedir. Kötü Kung Fuhrer, Adolf Hitler'i yenmek için tarihin farklı zaman dilimlerinden bir araya getirilen, Kung Fury önderliğindeki nihai polis gücü Thundercops birliği, bir ekip üyesinin trajik ölümü sonrasında dağılır. Bu süreçte gizemli bir düşman Fuhrer'ın nihai silahı ele geçirmesine yardımcı olmak için gölgelerden çıkagelir. Kung Fury, arkadaşlarını kurtarmak, prestijli Miami Kung Fu Akademisi'ni savunmak ve kötülüğü sonsuza kez yenmek için zaman ve mekanda yolculuğa çıkmalıdır.Yönetmen:
David SandbergSenaryo:
David Sandberg, Tyler Burton SmithOyuncular:
Arnold Schwarzenegger, Alexandra Shipp, Michael Fassbender, Jorma Taccone, David Sandberg, Nathan Cooper, Eleni Young, Jonas Baum, Debora Zhecheva, Leopold Nilsson, Max Kraus, Velimir Velev, Eiza GonzálezFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Kung Fury 2Yapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
25.12.2020 Kung Fury 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.