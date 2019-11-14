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Kunut duaları Arapça okunuşu nedir? Kunut duaları dinle ve Kunut duaları ezberle!

Yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekatında rükudan önce tekbir alınarak okunan Kunut duaları ve anlamları en çok araştırılan konulardandır. Kunut duaları anlamı, Kunut duaları 1 ve 2, Kunut duaları okunuşu nedir? Vitir namazı Kunut dualarını bilmiyorsak ne yapmalıyız? Kunut duaları Arapça ve Kunut duaları Türkçe okunuşu nedir?

14.11.2019 08:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:20

Vitr namazının son rekatında okunan Kunut duaları farklı şekillerde merak konusu oluyor. Kunut duaları okunuşu ile olduğu kadar Kunut duaları anlamı, Kunut duaları 1 ve Kunut duaları 2 ve Kunut duası meali ile müminlerin merak ettiği konulardan biridir. Kunut duası dinle, Kunut dualarını dinle ve Kunut duaları oku. Kunut duaları hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde.

KUNUT DUALARI TÜRKÇE OKUNUŞU

KUNUT DUALARI 1

Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk

" Allahım ! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız."

KUNUT DUALARI 2

Allâhumme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhiıg

" Allahım ! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır."

KUNUT DUALARI MEALİ

Anlamı: Allah'ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Allah'ım ! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

KUNUT DUALARI ARAPÇA OKUNUŞU

Kunut duaları

KUNÛT DUASINI BİLMEYEN BİR KİMSE NE YAPAR?

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen "Allahümme innâ neste'înuke" ve "Allahümme iyyâke na'büdü" duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar "Rabbenâ âtinâ" duasını okur veya üç defa "Allahümmeğfir lî" demekle yetinir.

Şâfiî ve Mâlikîlere göre ise, sabah namazının ikinci rekâtında , rükûdan sonra kunût yapılır. Sabah namazında kunût yapmak Şâfiîlere göre sünnet, Mâlikîlere göre ise müstehaptır. Şâfiî veya Mâlikî mezhebine mensup imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefî bir kimse, dilerse kunût duasına katılır, dilerse sessizce bekler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 32,33).

KUNUT DUALARI NE ZAMAN OKUNUR?

Hanefîlere göre vitir namazı akşam namazı gibi, bir selâmla kılınan üç rekkâttan ibarettir. Delil, Hz. Âişe'nin rivâyet ettiği şu hadistir: "Hz. Peygamber üç rekât ile vitir kılar ve üç rekâtın sonunda selam verirdi." (Buhari, Nesai) Akşam namazından farkı, bunun her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ve son rekâtta rükûdan önce tekbir alınarak Kunut duası okunmasıdır.

Vitir namazında kunut duası okumak ve kunut tekbiri almak Ebû Hannife'ye göre vâciptir. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bunlar sünnettir.

Kuran-ı Kerim

KUNUT DUALARI NE ZAMAN OKUNMAZ?

İmam terkettiği zaman, ona uyanların da terketmesi gereken beş mesele şunlardır:

Bayram tekbirleri,

Üç veya dört rekâtlı farz namazlarda ilk oturuş,

Tilâvet secdesi,

Sehiv secdesi,

Kunut duası. Ancak kunut duası, rükûyu kaçırma tehlikesi olduğu zaman terk edilir.

Vitir namazında cemaat, daha kunutu bitirmeden imam rükûa varsa cemaat da varır. Ancak cemaat henüz Kunut'tan bir şey okumamış olursa, imamla birlikte rükûyu kaçırmayacak şekilde bir miktar okur.

İmam kunutu unutup rükûa gittiği takdirde, cemaat ona tabi olmasa, imam da başını kaldırıp Kunut duasını okuduktan sonra, yeniden rükûya gitse, cemaat de kendisine uyunca cemaatin namazı fâsit olur.

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Kunut duaları Arapça okunuşu nedir? Kunut duaları dinle ve Kunut duaları ezberle!

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HAZAL:Daha önce bilmiyordum. şimdi ezberledim öğrendim. Allah razı olsun
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