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Çayına atmak için küp şekeri kırdı, içinden demir bilye çıktı

Samsun İlkadım'da yaşayan Ziya Ertekin, çayına atmak için küp şekeri kırdığında hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Ertekin'in küp şekerinin içinden demir bilye çıktı.

13.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:16

'un ilçesinde Ziya Ertekin, çayına tek küp şeker atmak yerine yarım küp şeker atmak istedi. Bu nedenle küp şekeri kırdı. Ancak küp şekerinden için demir bilye şaşkına çevirdi.

"DEMİR PARÇAYI YUTABİLİRDİM"

Olayın şaşkınlığını yaşayan Ertekin, AA muhabire yaptığı açıklamada, kahvaltı yaparken çayına atmak istediği küp şekeri kırınca şekerin içinden demir bilye çıktığını belirtti. Fabrikada, üretim tezgahında kopan bir aksamın şekerin içinde kalmış olabileceği değerlendirmesinde bulunan Ertekin, "İyi ki şekeri kırmadan çayıma atmamışım. Demir parçayı yanlışlıkla yutabilirdim." dedi.

Çayına atmak için küp şekeri kırdı, içinden demir bilye çıktı

İlkadım, Samsun, Yaşam

Kaynak: AA


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