Kupa Avcısı Bayram, Antep'ten İkincilikle Döndü

Bayram, ikincilik kupasını ve madalyasını Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan'a takdim etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde2'nci Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlendi. Yarı maratona 991 atlet katılırken; 5 kilometrelik halk koşusuna binlerce vatandaş katıldı. Şampiyon maratoncumuz Ahmet Bayram da, 21.1 kilometrelik yarı maratonu 1 saat 15 dakikada tamamladı. 45-49 yaş grubunda ikinci olan Bayram, genel klasmanı 24'ncü olarak tamamladı. İkincilik kupasını ve madalyasını Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan'a takdim eden Bayram, önümüzdeki yarışlarda da kulübümüzü ve şehrimizi başarıyla temsil etmek istediğini söyledi. Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan da 2. Gazi Yarı Maratonu'ndaki başarısından dolayı Ahmet Bayram'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.