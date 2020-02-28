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Kupa Başkan Alan'da

Zongudak Belediyespor basketbol takımı, şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Selim Alan'a çıkardıU-18 Genç Erkekler Büyük Erkekler Liginde şampiyon olan Zonguldak Belediyespor Basketbol oyuncuları ve teknik heyet Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ı ziyaret etti.

28.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:32Kupa Başkan Alan'da
Zongudak Belediyespor basketbol takımı, şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Alan'a çıkardı

U-18 Genç Erkekler Büyük Erkekler Liginde şampiyon olan Belediyespor Basketbol oyuncuları ve teknik heyet Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ı ziyaret etti. Ardından Belediyespor teknik heyet oyuncular şampiyonluk kupasını Başkan Alan'a hediye etti.Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman Belediyespor basketbol takımının yanında olacağının sözünü verdi.Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sonra erdi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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28.02.2020 17:05:17