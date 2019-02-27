27 Şubat 2019, 22:21
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Kupa Derbisi Fener'in

Kupa Derbisi Fener

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray'ı 71-56 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükselen son takım oldu.

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray'ı 71-56 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükselen son takım oldu.

Salon: 11 Nisan Hakemler: Önder Yılmaz xx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Nazli Çisil Güngör xx Fenerbahçe: Ayşe Cora xx 12, Merve Arı x, Birsel Vardarlı Demirmen x 2, Vaughn xx 9, Christine Plum xxx 10, Verameyenka xx 9, Tuğçe Canıtez xx 13, Tilbe Şenyürek x 3, Özge Yavaş x 2, Zandalasini xxx 11, Esra Ural xx Başantrenör: Valerie Garnier Galatasaray: Şerife Alperi Onar xx 16, İremnaz Topuz x 7, Sinem Ataş x, Işıl Alben x, Farhiya Abdi xx 11, İnci Güçlü x, Monika Grigalauskyte xx 10, Victoria Ayo Macaulay xx 7, Moriah Jefferson xx 5 Başantrenör: Efe Güven 1. Periyot: 20-8 (Fenerbahçe lehine) Devre: 41-26 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 55-42 (Fenerbahçe lehine) Türkiye Kupası, Şanlıurfa, Galatasaray, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA