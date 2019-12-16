Haberler » Spor » Kupa maçı hakemleri belli oldu - Spor

Kupa maçı hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

16.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:29Kupa maçı hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Kayseri'de TFF 2.Lig ekibi Kulübü'nü 3-2 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor, Perşembe günü oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. 19 Aralık 2019 Perşembe günü saat 13.00'de Manisa'da oynanan olan Manisa Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler belli oldu.

Manisa Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını Sakarya Bölgesinden Atila Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Cemal Alpay yapacak. Maçın 4.Hakemi Ömer Tolga Güldibi yapacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Türkiye Kupası, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:47 Ertuğrul Sağlam: "Bize turu getirecek sonucu almak için..." - Spor
12:43 Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi - Spor
12:40 Beşiktaş'ta Ajdin Hasic belirsizliği - Spor
12:39 Muaythai turnuvasında İlkadımlı sporculardan büyük başarı - Spor
12:38 Kepez'in pedal şampiyonları ödüllendirildi - Spor
12:23 3 büyüklere Anadolu darbesi! Zirve F.Bahçe'nin - Spor
11:10 Bir dünya yıldızı daha Real Madrid'e gidiyor - Spor
10:10 Ersun Yanal için müthiş iddia! "Yenemezse gider" - Spor
10:02 Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve transfer açıklaması - Spor
09:33 Dilmen'den F.Bahçe ve Beşiktaş'a Messi örneği - Spor
16.12.2019 12:56:42