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Kupa maçı hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

16.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:40Kupa maçı hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Kayseri'de TFF 2.Lig ekibi Kulübü'nü 3-2 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor, Perşembe günü oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. 19 Aralık 2019 Perşembe günü saat 13.00'de Manisa'da oynanan olan Manisa Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler belli oldu.
Manisa Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını Sakarya Bölgesinden Atila Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Cemal Alpay yapacak. Maçın 4.Hakemi Ömer Tolga Güldibi yapacak.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İstikbal Mobilya, Türkiye Kupası, Futbol, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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