05 Aralık 2018, 17:26
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Kupa Maçında Dikkat Çeken Görüntü!

Kupa Maçında Dikkat Çeken Görüntü!

Keçiörengücü ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren mücadelede ev sahibi ekibin stadının yapısı nedeniyle ilginç görüntüler oluştu.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nün Galatasaray ile karşılaştığı mücadelede yayıncı kuruluş kameraları güçlükle yayın yapabildi.

Ankara'da Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede fiziki şartlar oluşmadığı için stadyum içine ofsayt kameraları yerleştirilemedi.

A Spor'da yayınlanan karşılaşmada kameralar vinç desteği ile çekim yaptı. Öte yandan tribünde kendisine yer bulamayan bir taraftarın evin çatısı üzerindeki görüntüsü dikkat çekti.

Türkiye Kupası,Galatasaray

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