Kupa Maçında Dikkat Çeken Görüntü!

Ziraat Türkiye Kupası
'nda Keçiörengücü'nün Galatasaray
ile karşılaştığı mücadelede yayıncı kuruluş kameraları güçlükle yayın yapabildi. Ankara
'da Aktepe
Stadı'nda oynanan mücadelede fiziki şartlar oluşmadığı için stadyum içine ofsayt kameraları yerleştirilemedi.
A Spor'da yayınlanan karşılaşmada kameralar vinç desteği ile çekim yaptı. Öte yandan tribünde kendisine yer bulamayan bir taraftarın evin çatısı üzerindeki görüntüsü dikkat çekti.
Türkiye Kupası,Galatasaray
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:26