25.05.2019 22:07
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Kupa Töreninde Sinan Gümüş ve Diagne Protesto Edildi

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına mazeretleri nedeniyle katılmayan Sinan Gümüş ve Diagne, taraftarlar tarafından protesto edildi.

Türk Telekom Stadında düzenlenen Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamalarında futbolcu, teknik heyet ve yönetim tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi.

Son olarak ise Sinan Gümüş ve Diagne'nin mazeretleri nedeniyle kutlamalarda yer almadığı stat hoparlörlerinden anons edildi. Bu esnada sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki oyuncuyu ıslıkladı.

TAFFAREL DE KATILMADI

Öte yandan Galatasaray'ın kaleci antrenörü Taffarel de mazereti nedeniyle törene katılamadı.

Kupa Töreninde Sinan Gümüş ve Diagne Protesto Edildi Galatasaray, Mbaye Diagne, Sinan Gümüş, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (5)
DÜRBÜNLÜ: gassarayın müzesi haram kupalarla dolup taşmış;)
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43 51
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  • 17 FENEVRASYONLU EZİK KUS : BENDENiZ BAYTTARINIZ EN KISA ZAMANDA ASLANTEPEMiZE UGRAYIN 22KUPAYI Bi HAMLEDE ARKANIZA YERLESTiREYiM
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    17 14
  • BAŞAKŞEHİR 34 : Çok Dogru Söylüyorsun REİS.
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MERSİNLİ: Sinan ı islikladi taraftar diagneyi degil
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8 5
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KADO: taraftara suriyeli bunlar diyenin yeri yok zaten orrda
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19 13
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