17 Mart 2019, 20:19
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Kupa Voley'de Şampiyon Fenerbahçe

Kupa Voley

SALON: Malatya MerkezHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Erdal Akıncı, FENERBAHÇE: Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberq, Emre Batur (Ahmet Karataş (L), Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)GALATASARAY: Selçuk Keskin, Antonow, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın, Duff, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır...



SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Erdal Akıncı, 

FENERBAHÇE: Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberq, Emre Batur (Ahmet Karataş (L), Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

GALATASARAY: Selçuk Keskin, Antonow, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın, Duff, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır (L), Emin Gök, Gergye, Özgür Türkmen)

SETLER: 25-20, 25-18, 20-25, 22-25, 15-12

SÜRE: 142 dakika (31, 31, 35, 33, 12)

2018 - 2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe, 2020'de Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etmeye hakkı kazandı.

Sarıkaya, Ahmet Karataş, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: DHA


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