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Kupa Voley Kadınlar Kategorisinde 1'inci etap eşleşmeleri belli oldu

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1'inci devre karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte 5 ile 12'nci sıra arasında yer alan 8 takım, AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Kategorisi'nde eşleşti.

26.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:25Kupa Voley Kadınlar Kategorisinde 1'inci etap eşleşmeleri belli oldu
Venus Sultanlar Ligi'nde 1'inci devre karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte 5 ile 12'nci sıra arasında yer alan 8 takım, AXA Kupa Voley Kadınlar Kategorisi'nde eşleşti. Eşleşmelerdeki ilk maçlar 7-8 Aralık, ikinci karşılaşmalar ise 11-12 Aralık tarihlerinde oynanacak.

AXA Sigorta Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen kura çekimine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan,  AXA Sigorta Pazarlama Direktörü Alper Tanyer, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, kulüp temsilcileri katıldı.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM

Kura çekiminin herkese hayırlı olması dileğinde bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "2019-2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar 1. Etabı'nın kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Kadınlarda bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Kupa Voley müsabakalarında yine voleybol kalitesi yüksek, bol heyecanlı karşılaşmalar bizleri bekliyor. Dünyanın en iyisi olarak kabul edilen Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin köklü, güzide, önemli ve güçlü ekipleri, bu yıl da kupayı kazanmak için mücadele edecekler. AXA Sigorta ailesine ve CEO'su Yavuz Ölken'e sizlerin huzurunuzda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Verdikleri destek ve katkılarla Türk voleyboluna değer kattılar, katmaya da devam ediyorlar. Kura çekiminin şimdiden herkese hayırlı olmasını diliyor, kupada mücadele edecek tüm takımlarımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisi 1'inci etap eşleşmeleri şu şekilde:

Türk Hava Yolları - Beşiktaş

Nilüfer Bld. - Beylikdüzü Vol. İht.

Karayolları - Atlasglobal Yeşilyurt

PTT - Aydın B.Şehir Bld.


- İstanbul

Akif Üstündağ, Sigorta, Vestel, Spor

Kaynak: DHA

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