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Kupada büyük sürpriz! Süper Lig ekibi TFF 2. Lig ekibine elendi

TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor, ilk maçta evinde 2-1 mağlup ettiği Süper Lig temsilcisi Gaziantep'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak deplasman golü avantajıyla Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

18.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:46

Ziraat Türkiye Kupası 5.turu maçında 2. Lig ekiplerinde ile karşılaştı. Gaziantep Stadı'nda oynanan maçı Gaziantep 3-2 kazansa da ilk maçtaki 2-1'lik skorun avantajıyla Kırklarelispor adını bir üst tura yazdırdı.

Gaziantep'in gollerini 12. dakikada Kenan Özer ile 84. ve 90. dakikalarda Muhammet Demir attı. Kırklarelispor'un ise gollerini 37. dakikada Mert Sinan Peksen ve 72. dakikada Malik Karaahmet kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak.

Kupada büyük sürpriz! Süper Lig ekibi TFF 2. Lig ekibine elendi

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