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Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.

10.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:20Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçları, 11 Şubat Salı, 12 Şubat ve 13 Şubat Perşembe tarihlerinde oynanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre rövanş mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şu şekilde:
11 Şubat Salı
20.30 Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa
12 Şubat Çarşamba
20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
13 Şubat Perşembe
17.00 BB.Erzurumspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar
19.15 DG.Sivasspor - Antalyaspor: Fırat Aydınus
(İHA)

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası, Çarşamba, Güncel

Kaynak: İHA

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