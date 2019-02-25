Kupada Çeyrek Final Rövanşlarının Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarında yarın, 27 Şubat Çarşamba ve 28 Şubat Perşembe günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.<br><br>Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarın, çarşamba ve perşembe günü oynanacak Çeyrek Final rövanş karşılaşmalarıyla devam edecek. 0-0'ın rövanşında Ümraniyespor, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın Trabzonspor ile mücadele edecek. 27 Şubat Çarşamba günü ise iki müsabaka oynanacak. Sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, Antakya Atatürk Stadı'nda tur için sahaya çıkacak. İlk müsabakada 1-0 galip gelen Evkur Yeni Malatyaspor ise Göztepe'ye konuk olacak.<br><br>Sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçen Akhisarspor da 28 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yarı final için mücadele edecek.<br><br>Bu zorlu maçları yönetecek hakemler de belli oldu. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle: <br><br>Yarın<br><br>20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (Alper Ulusoy)<br><br>27 Şubat Çarşamba<br><br>14.00 Hatayspor-Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)<br><br>20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Serkan Çınar)<br><br>28 Şubat Perşembe<br><br>20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Arda Kardeşler) - İSTANBUL