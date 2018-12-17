17 Aralık 2018, 10:36
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Kupada Hakemler Belli Oldu

Kupada Hakemler Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanşlarında yarın oynanacak 6 maçın hakemi açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanşlarında yarın oynanacak 6 maçın hakemi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

13.00 1461 Trabzon - Ümraniyespor: Murat Erdoğan 13.45 MKE Ankaragücü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Serkan Çınar 15.00 Balıkesirspor - Çaykur Rizespor: Koray Gençerler 17.00 Göztepe - Nazilli Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu 19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu 20.30 Galatasaray - Keçiörengücü: Özgür Yankaya

(İHA) Merkez Hakem Kurulu,Türkiye Futbol Federasyonu,Türkiye Kupası
Kaynak: İHA