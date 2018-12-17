Kupada Hakemler Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanşlarında yarın oynanacak 6 maçın hakemi açıklandı.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şu şekilde: <br><br>13.00 1461 Trabzon - Ümraniyespor: Murat Erdoğan 13.45 MKE Ankaragücü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Serkan Çınar 15.00 Balıkesirspor - Çaykur Rizespor: Koray Gençerler 17.00 Göztepe - Nazilli Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu 19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu 20.30 Galatasaray - Keçiörengücü: Özgür Yankaya<br><br>(İHA)