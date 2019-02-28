Kupada İlk Finalist Botaş

Şanlıurfa
'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası
yarı final maçında Botaş, Çukurova
Basketbol'u 66-63 yenerek finale yükseldi
Salon: 11 Nisan
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı xx, Göksun
Öz xx, Tolga Edis
xx
Çukurova Basketbol: Bone xx 10, Pelin Derya Bilgiç xx 7, Sevgi Uzun
xx 5, Iagupova xxxx 20, Ndour xx 11, Gray xx 7, Meltem Avcı
x, Şaziye İvegin
Üner x 3
Başantrenör: Ceyhun
Yıldızoğlu
Botaş: Cuic xx 16, Olcay Çakır
Turgut xx 12, Büşra Akbaş xx 7, Krivacevic x 3, Williams
xx 8, Melis Gülcan xxx 14, Kübra Erat xx 6
Başantrenör: Ender Kaya
1. Periyot: 13-10 (Çukurova Basket lehine)
Devre: 30-30
3. Periyot: 43-48 (Botaş lehine) - ŞANLIURFA
basketbol, Türkiye Kupası, Çukurova, Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA