28 Şubat 2019, 19:51
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Kupada İlk Finalist Botaş

Kupada İlk Finalist Botaş

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Botaş, Çukurova Basketbol'u 66-63 yenerek finale yükseldi.

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Botaş, Çukurova Basketbol'u 66-63 yenerek finale yükseldi.

Salon: 11 Nisan Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı xx, Göksun Öz xx, Tolga Edis xx Çukurova Basketbol: Bone xx 10, Pelin Derya Bilgiç xx 7, Sevgi Uzun xx 5, Iagupova xxxx 20, Ndour xx 11, Gray xx 7, Meltem Avcı x, Şaziye İvegin Üner x 3 Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu Botaş: Cuic xx 16, Olcay Çakır Turgut xx 12, Büşra Akbaş xx 7, Krivacevic x 3, Williams xx 8, Melis Gülcan xxx 14, Kübra Erat xx 6 Başantrenör: Ender Kaya 1. Periyot: 13-10 (Çukurova Basket lehine) Devre: 30-30 3. Periyot: 43-48 (Botaş lehine)

(Bekir Basmacı - Ahmet Kolsuz/İHA) Türkiye Kupası, Şanlıurfa, basketbol, Çukurova, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA