Kupada İlk Finalist Botaş

Şanlıurfa
'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası
yarı final maçında Botaş, Çukurova
Basketbol'u 66-63 yenerek finale yükseldi.
Salon: 11 Nisan Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı xx, Göksun
Öz xx, Tolga Edis
xx Çukurova Basketbol: Bone xx 10, Pelin Derya Bilgiç xx 7, Sevgi Uzun
xx 5, Iagupova xxxx 20, Ndour xx 11, Gray xx 7, Meltem Avcı
x, Şaziye İvegin
Üner x 3 Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
Botaş: Cuic xx 16, Olcay Çakır
Turgut xx 12, Büşra Akbaş xx 7, Krivacevic x 3, Williams
xx 8, Melis Gülcan xxx 14, Kübra Erat xx 6 Başantrenör: Ender Kaya 1. Periyot: 13-10 (Çukurova Basket lehine) Devre: 30-30 3. Periyot: 43-48 (Botaş lehine)
(Bekir Basmacı - Ahmet Kolsuz/İHA)
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Kaynak: İHA