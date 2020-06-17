Kupada maçın ardından

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi binası önünden detay görüntüler Trabzonspor kupada adını finale yazdırdı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, finale yükselen ilk takım oldu.

17.06.2020 00:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:00
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi binası önünden detay görüntüler Trabzonspor kupada adını finale yazdırdı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, finale yükselen ilk takım oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, finale yükselen ilk takım oldu.
6. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'ın rakip yarı sahanın ortasından savunmanın arkasına gönderdiği pasında topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta Serdar Aziz'e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
24. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde yer alan Emre, oyunun durduğu esnada Trabzonsporlu futbolcu Sörloth ile girdiği diyaloğun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
42. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanattan son çizgiye inen Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Deniz Türüç, penaltı noktası civarında yaptığı voleyle topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Kupada maçın ardından

Kaynak: AA

Etiketler: Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haber

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